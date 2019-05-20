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الإفراج عن معصوم مرزوق ويحيى القزاز

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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أصدرت النيابة العامة اليوم الإثنين قرارا بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، ورائد سلامة، ويحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة".

وذكرت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "هذا القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية، طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، وبعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية، حيث برأت المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".

وأوضح أن "الإفراج عن المتهمين سيكون في غضون ساعات".
ولم يصدر بيان رسمي عن السلطات المصرية ولا محامي المتهمين حتى الساعة 18: 10 ت.ج.


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