تعرف على المدن ذات الرواتب الأعلى في العالم

20 مايو 2019 - 09:53 م



تمكنت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية من إزاحة مدينة زيوريخ السويسرية عن صدارة قائمة المدن التي يحصل فيها العاملون على الرواتب الأعلى في العالم.

المدينة الأمريكية التي احتلت على مدار السنوالت الخمس الأخيرة مراتب توزعت بين السابعة والـ21، احتلت المرتبة الأولى لهذا العام، كأعلى الرواتب التي تصرف للموظفين فيها.

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فبحسب إحصائية لـ"دوتشيه بنك" فإن النمو السريع لقطاع التكنولوجيا، أدى الى ارتفاع الرواتب في سان فرانسيسكو مقارنة بالمدن والعواصم الأخرى.



بينما احتلت زيوريخ المرتبة الثانية وحلت نيويورك في المرتبة الثالثة، وضمت قائمة الدول العشر كلا من بوسطن، شيكاغو، سيدني، أوسلو، كوبنهاغن، ملبورن، لندن.



ووفقا للدراسة التي نشرها موقع "بلومبرغ" الأمريكي فإن متوسط الرواتب في سان فرانسيسكو بما في ذلك الضرائب، يصل لحوالي 6.5 ألف دولار، بينما يصل في زيوريخ إلى 5.9 ألف دولار وفي نيويورك حوالي4.6 ألف دولار.

