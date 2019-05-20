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بعد إلغاء ملصق الإقامة.. تعطل تأشيرات الوافدين في الكويت

عرب وعالم

الكويت
الكويت

محمد فضل- متابعات

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وافدين

تعطلت تأشيرات الكثير من الوافدين في الكويت من الدول العربية والأجنبية، بسبب عدم تفاعل بعض السفارات مع قرار إلغاء ملصق الإقامة.

وأفادت صحف محلية، أن بعض الدول العربية والأجنبية لم تتفاعل حتى الآن مع قرار إلغاء ملصق الإقامة، ولم تعتمد البطاقة المدنية بديلاً عن جواز السفر.

وقالت مصادر دبلوماسية – حسب صحيفة القبس- أن السفارات المعتمدة لدى الكويت أبلغت سلطات بلادها بقرار إلغاء ملصق الإقامة، إلا أن بعض الجهات العربية والأجنبية لم تُفعّل بعد آلية استقبال طلبات التأشيرات من دون وجود الملصق في الجواز.

وبيّنت أن التقديم الإلكتروني للحصول على التأشيرات لبعض الدول للوافدين المقيمين في الكويت يُرفض في كثير من الأحيان، نظرا إلى عدم وجود ملصق إقامة، في حين يُتجاوز الأمر بمراجعة سفارة البلد، التي يحتاج الوافد الدخول إليها بتأشيرة لتقديم الطلب يدوياً.

وأعلنت الهيئة عن قيامها باستقبال الوافدين الراغبين في تسلّم البطاقة المدنية الجديدة بعد الإفطار. وقالت مصادر مسؤولة إن الهيئة تستقبل أصحاب البطاقات القديمة في الفترة الصباحية من الـ10 صباحا وحتى الخامسة مساء، في حين جرى استحداث نظام عمل يبدأ من الـ9 مساء حتى الـ12 بعد منتصف الليل.

وأكدت المصادر ان الخطوة جاءت لتفادي الزحام الكثيف الذي تشهده إدارة تسليم البطاقات خلال الفترة الصباحية، لا سيما أن الطاقة الانتاجية للبطاقات زادت بأكثر من الضعفين لتجاوز الازدحام والتسهيل على المسافرين.


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