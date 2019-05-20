10 طرق سحرية لن تشعرك بالجوع في ساعات الصيام الطويلة

20 مايو 2019 - 10:47 م



صيام ما يقرب من 16 ساعة، ربما يجعل أي شخص لا يشعر فقط بالجوع، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وفقدان الجسم لكل المياه والدهون مع الحر الشديد.

لكن ربما لم يدرك أولئك الذين يتضورون جوعا الطرق العشر السحرية، التي رصدتها شبكة "سي إن إن"، لحماية أي شخص من الشعور بالجوع.

وتهتم تلك الطرق في تدريب العقل وتمرينه على عدم الشعور بالجوع، وعدم احتياجه الدائم للغذاء.

وتأتي تلك الطرق السحرية على النحو التالي:

1- ابدأ بالصغير:

لا تندفع إلى طعام الإفطار، ولا تتناول كميات كبيرة في أول وجبات، وابدأ بتناول القليل من الطعام، ثم خذ فترة من الراحة، وإذا شعرت أنك ما زلت جوعانا تناول المزيد، وهكذا.

2- وعاء الفاكهة:

اجعل أمامك دوما وعاء على طاولة المطبخ به مختلف أنواع الفاكهة الصحية، خاصة وأن أحدث دراسات جامعة "كورنيل" للأغذية، ذكرت أن وجود وعاء الفاكهة أمام الشخص يجعله غير مقبل على الغذاء لأنه دوما بجواره.

3- إخفاء المشروبات الغازية والحلويات:

حاول دوما ألا تجعل المشروبات الغازية أو الحلويات في متناول يدك، واسعى إلى إخفائها في إمكان بعيدة عن متناول يدك، لأن استهلاكها يساهم في زيادة شعورك بالجوع وزيادة وزنك أيضا.



4- المرآة:



ضع مرآة في المطبخ أو غرفة الطعام الخاصة بك، وكلما ذهبت لتناول أي طعام، انظر إليها، سيساعدك هذا على استهلاك كميات أقل من الطعام، وسيمنحك الصبر إذا ما وجدت كل مرة تشعر فيها بالجوع أن وزنك بدأ يقل.

كما وجد الباحثون في جامعة كورنيل أن تناول الطعام غير الصحي أمام المرآة يمكن أن يجعله أقل لذة. كما أن مشاهدة نفسك تأكل الوجبات السريعة يؤدي إلى عدم الراحة، لأنك تدرك تماماً أن هذا الاختيار غير صحي.

5- الكتابة:



اكتب ودوّن كل ما تتناوله من طعام، لأنك عندما تدون ما تتناوله من طعام يجعلك أكثر وعيا بما تحتاجه معدتك، ويجعلك لا تشعر بالجوع بصورة مستمرة.



6- أطباق أصغر:



يساهم تبديل الأطباق الخاصة بك إلى أصغر، بتقديم كميات أقل من الطعام، وبالتالي الحد من الإفراط في الأكل، ثم عدم الشعور بالجوع سريعا.



7- الطعام قبل التسوق:



تناول وجبة خفيفة قبل أن تذهب إلى البقالة، سمعنا جميعاً هذه النصيحة عدة مرات سابقا، وفي الواقع، وجدت الأبحاث في جامعة كورنيل أن تخطي الوجبات قبل الذهاب إلى السوبر ماركت، يؤدي إلى عمليات شراء غير صحية، وربما يؤدي إلى أيضا شعور المرء بالجوع سريعا بعدها.



8- برامج الطبخ محرمة:



إذا كنت تحاول تناول كميات أقل من الطعام، ابتعد عن مشاهدة برامج الطبخ، إذا كنت لا تريد أن تشعر بالجوع خلال الصيام، ابتعد عن برامج الطبخ.



ذكرت إحدى الدراسات، أن مشاهدة صور الأطعمة الدسمة، يمكن أن يحفز مركز الشهية في دماغك، ويجعلك تشعر بالجوع.



9- بالحساب:



يمكن أن يساعدك حساب السعرات الحرارية على تخفيف الوزن، ولكنه قد يستغرق وقتاً طويلاً لتدوين كل ما تأكله. وأثبتت دراسة حديثة فعالية هذه الطريقة، فقد خسر المشاركون فيها 1.5 كيلوغرام في المتوسط على مدار شهر واحد عن طريق خفض عدد السعرات اليومية بنسبة 20 إلى 30?.



10- مضغ العلكة:



اكتشفت إحدى الدراسات أن النساء اللواتي يمضغن العلكة لمدة 45 دقيقة بعد تناول طعام الغداء، تمكن من تأجيل الوجبات الخفيفة الشهية إلى وقت لاحق من اليوم.



أضف إلى ذلك، أن العلكة الخالية من السكر تساعد على تنظيف الأسنان، عن طريق تحفيز إنتاج اللعاب.

