  • الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:10 ص
بحث متقدم
أرشيفية

سر انخفاض البطالة لأدنى مستوى منذ 20 عامًا

أرشيفية

الحقيقة الكاملة وراء شائعة «بشاير البطيخ المسرطنة»

أرشيفية

لماذا رفض تزويج ابنته لابن الخليفة وخطبها لآخر بدرهمين؟

عبدالخالق عبدالله

أمريكا تحدد 35 ألف هدف إيراني سيتم تدميرهم بشكل انتقائي

السيسي

وكيل النواب يشيد بمنح السيسي سفير الصين وسام الجمهورية

الملك سلمان

موجز الملك سلمان اليوم.. تبرع سخي وأمر ملكي جديد

فتاة

جلست بجوار والدها بملابسها الداخلية فوقعت الكارثة

الخادمة

الكويت تفجر مفاجأة والفلبين تُكذب وترفع دعوى جنائية

ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد تحذر: موجة حارة تبدأ غدا.. تصل 44 درجة

صلاح والفتاة

من هي الفتاة الحسناء التي ظهرت مع "صلاح"؟

أبطال آسيا.. العين يسقط أمام استقلال طهران

الرياضة

العين الإماراتى
العين الإماراتى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الهلال يتصدر مجموعته الآسيوية بعد الفوز على العين

#

اتحاد جدة يتعادل إيجابيا مع لوكوموتيف الأوزبكي

#

موسى: اللي حصل دا مصيبة وفضيحة كبرى

#

أبطال آسيا.. أهلي جدة يسقط أمام باختاكور

المصريون

العين

أبطال آسيا

استقلال طهران

سقط فريق العين الإماراتي أمام استقلال طهران إيران، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدورى أبطال آسيا.

تقدم لصالح فريق العين الإماراتى ماركوس بيرج فى الدقيقة 13 ثم تعادل لصالح استقلال طهران محمد دانشكر فى الدقيقة 22، وأضاف الهدف الثانى لصالح الأخير مرتضى تبريزي فى الدقيقة 46.

وبهذه النتيجة احتل فريق العين الإماراتى مؤخرة ترتيب المجموعة الثالثة بدورى أبطال أسيا برصيد نقطتين، فيما يأتى استقلال طهران ثالثاً برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر الترتيب الهلال السعودى برصيد 12 نقطة ثم الدحيل وصيفاً بـ 9 نقاط، ليتأهل الأخير عن المجموعة الثالثة قبل انطلاق الجولة السادسة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» صراع بين مانشستر وآرسنال على ضم «زياش»
» "حماس" تطالب الدول العربية بعدم المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية
» يد الأهلي تتأهل إلى نهائي كأس مصر
» شيخ الأزهر: المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ضد الطبيعة
» نجاة ثلاثي الجونة من الموت
» السعودية تعلن اعتراض صاروخين للحوثيين باتجاه مكة
» أبطال آسيا.. العين يسقط أمام استقلال طهران
» بعد إلغاء ملصق الإقامة.. تعطل تأشيرات الوافدين في الكويت
» الهلال السعودي يتعادل إيجابيا مع الدحيل القطري
» جلست بجوار والدها بملابسها الداخلية فوقعت الكارثة
» محمد عادل حكمًا لمباراة الصفاقسي والنجم

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:24 ص

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان