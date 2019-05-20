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السعودية تعلن اعتراض صاروخين للحوثيين باتجاه مكة

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صاروخ باليستي
صورة أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، مساء الإثنين، اعتراض الدفاع الجوي صاروخين أطلقهما الحوثيين باتجاه منطقة مكة.
ووفق حساب السفارة السعودية في واشنطن على تويتر فإن "الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين إيرانيين الصنع أطلقهما الحوثيون على منطقة مكة".
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام سعودية بينها فضائية "العربية" إن الدفاع الجوي اعترضت، فجر الإثنين، صاروخيْن باليستيين؛ الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة، غربي المملكة.
واتهمت الحوثيين بالوقوف وراء الواقعة، مذكرة أن محاولة استهداف مكة المكرمة ليست الأولى من نوعها، وكان أحدثها في يوليو 2017، وتم تدمير الصاروخ آنذاك.

فيما نفت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، الإثنين، في بيان، استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي.

ووصفت التصريحات السعودية باستهداف مكة بصاروخ باليستية بأنها "ادعاءات" تهدف للتغطية على ما وصفته بـ"الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني عبر استغلال المكانة الدينية لمكة المكرمة في قلوب المسلمين". 

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن، تعد الإمارات أحد أبرز أعضائه، ويدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

وأعلنت الجارة السعودية، الثلاثاء الماضي، أن طائرات مسيرة مسلحة هاجمت محطتين لضخ النفط في محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.

وتبنى الحوثيون ذلك الهجوم، والذي تلاه دعوة سعودية للقادة العرب لحضور قمتين بنهاية الشهر، لمناقشة التهديدات التي تواجه المنطقة.

ومنذ سبتمبر 2014، يسيطر الحوثيون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء، وتقاتلهم القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على تلك المحافظات، وتقود الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

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