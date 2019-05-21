الأرصاد توضح معلومة صادمة عن طقس الخميس المقبل

21 مايو 2019 - 03:10 ص

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.



وأضاف عبد العال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، قائلا: "نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة تصل ذروتها يوم الخميس القادم لـ 44 درجة على القاهرة".



وتابع: "فصل الربيع ليس أفضل فصل في مصر ولكن الخريف هو الأفضل، وفصل الصيف يبدأ في 22 يونيو المقبل، ونحن مازلنا في فصل الربيع".

