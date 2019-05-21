» مفاجأة.. رئيس الزمالك يدعو "الخطيب" لنهائي الكونفدرالية

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الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان

المصريون ـ متابعات

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وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، دعوات إلى إدارة الأهلي واللجنة الأولمبية المصرية، لحضور مباراة الإياب من الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتابع رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية، أنه يرغب في جمع كل مسؤولي الأندية والهيئات الرياضية المصرية في المباراة المقبلة لفريقه.
ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في مباراة الإياب من الدور النهائي للكونفدرالية.

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