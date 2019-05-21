خبر "نحس" للزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية

21 مايو 2019 - 05:43 ص

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما لإدارة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان التي انتهت مباراة ذهابها بـهدف مقابل لا شيء للفريق المغربي.



ويُعد "تيسيما" فأل نحس على المصريين ، إذ تسبب في خسارة الأهلي لنهائيين أفريقيين ، الأول حين أدار لقاء الأهلي والوداد المغربي التي انتهت بتعادل الفريقين إيجابيا في القاهرة قبل أن يخسر الأهلي في المغرب بهدف مقابل لا شيء ليفقد حمله في البطولة.



فيما أدار لقاء الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي الذي انتهى بفوز الترجي بثلاثية نظيفة ليخسر الأهلي البطولة للمرة الثانية على التوالي.



ويتسبب "تيسيما" في العديد من الأحداث المثيرة للجدل ، حيث كاد الجمهور الزامبي أن يفتك به أثناء لقاء ناكانا الزامبي مع الأفريقي التونسي حيث قام باحتساب ركتلي جزاء مشكوك في صحتهما للفريق التونسي ليخرج في حماية الشرطة بعد المباراة.

