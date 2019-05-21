بطل فيلم "ويل سميث" الجديد: تحيا مصر 3 مرات

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الممثل الأمريكي ويل سميث
الممثل الأمريكي ويل سميث

أحمد عادل شعبان

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ويل سميث

هتف الفنان الكندي - من أصل مصري - مينا مسعود لمصر وذلك من خلال فيديو ترويجي صنعه للترويج لفيلمه "علاء الدين" الذي يقوم ببطولته رفقة النجم الكبير ويل سميث.

ونشر "مينا" فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، وقال فيه: "يا أهل مصر أهلًا، أنا متحمس جدًا عشان تشوفوا فيلم علاء الدين من إنتاج شركة ديزني".

وتابع: "أنا فخور إني أكون جزء من الفيلم ده، وأتمنى إنكم تحبوه على قد ما أنا حبيته وانبسطت وأنا بصوره، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".

فيلم "علاء الدين" بطولة ويل سميث، مينا مسعود، ناعومي سكوت، نعمان آكار، ومن إخراج جاي ريتشي.

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