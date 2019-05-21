  • الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:24 م
بحث متقدم
ارهابى

92 اتهامًا لمنفذ مجزرة المسجدين

البرادعي

"البرادعي" يوجه رسالة محرجة لـ"العالم العربي"

الملك سلمان ونجله

السعودية تواجه اتهامات قطر بهذا الرد

سيناتور البيضة

ضربة جديدة لسيناتور البيضة

الخطيب

"منصور" يوجه دعوة لـ"الخطيب" في نهائي الكونفدرالية

نجل ترامب

نجل ترمب يهاجم الجزيرة.. تعرف على السبب

انسا\

أسباب صادمة عن انتحار السيدات في رمضان بمعتقلات الحوثي

ترامب

400 عضو بالكونجرس يواجهون ترامب بهذا الخطاب

تركي

"تركي آل الشيخ" يعلن عن مسابقة عالمية.. تعرف عليها

الكيلو جرام

العالم يودع الكيلو جرام.. تعرف على الحجم الجديد

400 عضو بالكونجرس يواجهون ترامب بهذا الخطاب

عرب وعالم

ترامب
ترامب

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

الأولى منذ 3 سنوات.. تفاصيل زيارة مسئول بالكونجرس إلى مصر

#

خالد الجندي: "هيودونا في داهية"

#

إلهان عمر تطالب إدارة ترامب بهذا الأمر بشأن فنزويلا

#

إلهان: تعرضت للتهديد بالقتل بسبب الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

اكلونجرس

وقع المئات من أعضاء الكونجرس الأمريكي خطابا إلى الرئيس دونالد ترامب، يدعون فيه إلى استمرار دور الولايات المتحدة في سوريا، قائلين إنهم "قلقون للغاية" من الجماعات المتطرفة في البلاد.

وجاء في الخطاب وفقا لرويترز، الذي وقعه نحو 400 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ عددهم 535 عضوا "في الوقت الذي يتعرض فيه بعض أقرب حلفائنا في المنطقة لتهديدات، تلعب قيادة الولايات المتحدة ودعمها دورا حاسما كعهدها".

ويشعر كثيرون من أعضاء الكونجرس سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين بقلق عميق إزاء السياسة الأمريكية في سوريا منذ ديسمبر عندما فاجأ ترامب فريقه للأمن القومي وحلفاءه بقرار سحب جميع القوات الأمريكية، وقوامها 2000 جندي، من سوريا.

وتراجع ترامب في فبراير عن قراره ووافق على الإبقاء على وجود أمريكي صغير لمواصلة الضغط على تنظيم "داعش" خلال مرحلة يرى الجيش الأمريكي أنها ستكون مرحلة استقرار حاسمة في سوريا.

ويحث الخطاب، من ضمن أشياء أخرى، ترامب على تكثيف الضغط على إيران وروسيا فيما يتعلق بأنشطتهما في سوريا وكذلك على جماعة حزب الله اللبنانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل رؤيا عجيبة لعمة الرسول عن غزوة بدر
» "حماس" توجه رسالة لـ"البحرين": لا تدنسي أرضك
» رسميًا.. المنتخب يضم وليد سليمان و"السعيد"
» الجامعة العربية: هجمات الحوثيين تهديد خطير للأماكن المقدسة
» "روحاني" يبدأ الترتيبات بخطة "زمن الحرب"
» العلماء يكشفون السبب الحقيقي للبقع البيضاء في الأظافر
» كيف تصبح مليونيرًا.. تجربة أمريكية تعرف عليها
» إسرائيل تستفز أهالى قطاع غزة بهذا الأمر
» تعفن جثته.. كشف جريمة الزوجة
» الكشف عن موعد إطلاق قائمة المنتخب في "البطولة الأفريقية"
» نقل 10 آلاف معتمر فلسطينى من القاهرة لجدة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات
السلفيون والإخوان