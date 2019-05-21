» رسميًا.. المنتخب يضم وليد سليمان و"السعيد"

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السعيد

حسم المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، الجدل حول وجود نجمي الكرة وليد سليمان وعبدالله السعيد.

وأكد أن الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيرى اختار 25 لاعبًا للانضمام لمعسكر الفريق فى برج العرب يوم 6 يونيو المقبل، لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو فى استاد برج العرب، استعدادًا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجارى، واللاعبون هم:

 أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)

- وليد سليمان (الأهلى)

- عبد الله السعيد (بيراميدز)  

- أحمد على كامل (المقاولون العرب)

- محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)

-محمد صلاح (ليفربول الاإنجليزى)

- أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)

- عمر جابر (بيراميدز)

- أحمد الشناوي (بيراميدز)

- مروان محسن (الأهلى)

- محمد أبوجبل (سموحة)

- طارق حامد (الزمالك)

- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)

- علي أحمد " غزال "  (فيرنس البرتغالى)

- محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركى)

- عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)

- أيمن أشرف (الأهلى)

- محمد الشناوى (الأهلى)

- محمود حمدى "الونش " (الزمالك)

- باهر المحمدى (الإسماعيلى)

- أحمد أيمن منصور (بيراميدز)

- نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز)

- محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك)

- محمود علاء (الزمالك)

- أحمد أبو الفتوح (سموحة)


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