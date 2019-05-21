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"حماس" توجه رسالة لـ"البحرين": لا تدنسي أرضك

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عمرو محمد

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حماس

البحرين

القرن

وجهت حركة "حماس" الفلسطينية، رسالتين للبحرين وللدول العربية بشأن مقاطعة المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي تنظمه الولايات المتحدة في البحرين من أجل تشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة والمقرر له  في 25 و26 من يونيو المقبل .

وقالت "حماس"، في بيان إنها "تتابع بقلق بالغ الإعلان الأمريكي عن عقد (ورشة عمل) اقتصادية في شهر يونيو المقبل في العاصمة البحرينية المنامة، باعتبارها أول فعالية أمريكية ضمن خطة (صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وطالبت "حماس" الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات، ودعمه لمواجهة الخطة الأمريكية وإفشالها. كما دعت حماس البحرين إلى "رفض تدنيس أراضيها من قبل العدو الصهيوني قاتل الفلسطينيين ".

وحذرت حماس من "الأهداف الخبيثة من وراء أي خطوات أو أنشطة تمثل بوابة للتطبيع والانخراط العربي العملي في تبني صفقة القرن وتطبيقها، واعتماد الرؤية الإسرائيلية (نتنياهو- ترامب) لما يسمى السلام الاقتصادي لإنهاء القضية الفلسطينية".

وقالت حركة حماس إنه "يتعارض مع القرار العربي والموقف الفلسطيني الموحد برفض الصفقة الأمريكية التصفوية، ويمثل خروجًا عن الثوابت العربية والإسلامية". وأكدت رفضها لأي خطوات اقتصادية أو سياسية أو غيرها من شأنها تمرر أو تمهد لتنفيذ "صفقة القرن ".


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