"البرادعي" يوجه رسالة محرجة لـ"العالم العربي"

21 مايو 2019 - 11:48 ص

وجه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، رسالة محرجة إلى العالم العربي، وذالك بسبب تراجعهم إلى الخلف في الكثير من المجالات وتقدم باقي الأمم عندهم.

وقال في تغريدة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر": "العالم مشغول بطبيعة الثقب الأسود؛ جُسيم هيغز؛ رسم خريطة الچينوم البشري؛ الوصول إلى المريخ؛ تكنولوچيا المعلومات؛ الذكاء الإصطناعي إلخ.. وتأثير كل هذا على فهمنا لأنفسنا والعالم حولنا من أجل الإرتقاء بالحياة على الأرض. متى سيكون للعالم العربى إضافة ملموسة لركب الحضارة؟".

ويعيش العالم العربي في وقتنا الحاضر، الكثير والكثير من الأزمات والمصائب، أثر صراعات ومنازعات بين من يعتلي المناصب وبين شعوبهم، ما أدى للكثير من الفوضي والحروب والتي يدفع ثمنها المواطن في النهاية.