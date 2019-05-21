فيس بوك يحظر منصة عربية.. تفاصيل صادمة

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متابعات-علا خطاب

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بعد إطلاقها التطبيق الخاص بها، كأول منصة تواصل اجتماعي عربية، كشفت منصة "عرب فيس" أن موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حظر نطاقها من على جميع صفحاته بما في ذلك الرسائل الخاصة على تطبيق الماسنجر.

وأعربت المنصة ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن دهشتها لما قام به "فيس بوك" من حظر لنطاقها بدون مقدمات أو مبررات، مشيرة إلى أن ذلك يخل بقواعد التنافس الشريف، ويكرس لمفاهيم الاحتكار التي تتناقض مع القوانين الدولية، أو حتى القوانين المحلية للفيس بوك.

وكان مستثمرون عرب قد أطلقوا منصة العرب فيس كأول منصة تواصل اجتماعي عربية، وتحت شعار من العرب إلى العالم، ولاقت المنصة ترحيبا كبيرا ، وانضم لها عدد كبير من الأعضاء العرب في مختلف أنحاء العالم.

وأطلقت منصة التواصل الاجتماعي العربية "عرب فيس"، تطبيقها الأول الخاص بالمنصة، وقالت إن التطبيق أصبح في الوقت الحالي على متجر جوجل بلاي، وهو مجاني.

وأوضحت المنصة، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، أن التسجيل فيها يتطور على مدار الساعة ، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة على المستوى التقني في العالم العربي من شأنها تحقيق قفزات كبرى في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي تعتمدها المنصة ذات النكهة العربية.


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