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تخفيض سرعة القطارات بسبب درجات الحرارة

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متابعات حنان حمدتو

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الاهلى

مرتضى

الخطيب

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية، تخفيض سرعة القطارات على كل الخطوط لأقل من 60 كيلو في الساعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة على الوجهين البحرى والقبلى.

وشددت على قائدى القطارات ضرورة الالتزام بقواعد التشغيل المعروفة في هذه الظروف وهي تخفيض السرعات في الطرقات السريعة لنحو 60 كيلو في الساعة وتخفيضها في مداخل المدن والمزلقانات إلى 10 إلى 20 كيلو فى الساعة.

وتم التأكيد على ضرورة التنسيق بين قائدى القطارات والابراج والمزلقانات لتأمين حركة مسير القطارات على مدار الساعة بما يضمن سلامة نقل الركاب.

وشددت السكك الحديدية على ضرورة الالتزام بكافة تعليمات الهيئة أثناء التشغيل والتأكد من تشغيل أجهزة التحكم لضمان سلامة الوصول للركاب.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أكدت ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء مما يهدد سلامة سير القطارات والتي تتعرض للخطورة بسبب ارتفاع درجات الحراراة وما ينتج عنه من ظاهرة تمدد القضبان والتي قد تؤدى لانقلاب القطار.


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