عمار علي حسن للجندي: لا حياء في العلم

21 مايو 2019 - 02:39 م

هاجم الروائي والباحث في علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن، الداعية الإسلامي خالد الجندي بعدما صرح الأخير بأن العلاقة الزوجية في نهار رمضان مع النسيان لا تفسد الصيام.

ورد "عمار" علي حسابه بـ"تويتر": "وهل الاثنان يقضيان كل هذه المدة دون أن يتذكر أحدهما أو كلاهما؟ لا حياء في العلم"

وكان خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد أوضح، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن إقامة العلاقة الزوجية في نهار رمضان مع النسيان لا تفسد الصيام، عند الإمام أبي حنيفة .

وأكد أن المرأة لها مكانة كبيرة فى الشرع والفقه الإسلامى، مستشهدا بحكم جماع الرجل لزوجته فى رمضان، فإن الفقهاء اتفقوا على أن يتحمل الرجل الكفارة .



