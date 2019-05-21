توقف نزيف البورصة والأرباح تصل 9.5 مليار جنيه

21 مايو 2019 - 03:04 م

ربح رأس المال السوقي 9.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد خسائر مستمرة في تعاملات الأمس، لتغلق المؤشرات عند مستوى 766.471 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 1.72 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13614نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 2.8%، وارتفع إلى مستوى 2032.9 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.09 %، وصعد إلى مستوى 602 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.69% مسجلًا 1529 نقطة.