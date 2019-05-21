بشري للأطباء والتمريض وصدمة لتعيينات الجهاز الإداري

21 مايو 2019 - 03:41 م

أعلنت وزارة المالية عن طريق رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة محمد عبد الفتاح، عن أن الموازنات العامة الجديدة بالعام المالي 2019/2020 لا تشمل أي تعيينات في الجهاز الاداري للدولة، باستثناء تكليف الاطباء بوزارة الصحة.

وقال عبدالفتاح، خلال مناقشة موازنة وزارة المالية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء: إن اقل زيادة في الجهاز الإداري للدولة بوزارة المالية حتى لا يقال ان هناك مجاملات.

من جانبه طالب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة أجور العاملين بالهيئات الادارية، مشيرًا إلى أنه في العام الجديد 856 مليار جنيه ايرادات مستهدفة تقوم بتحصيلها الهيئات المختصة.