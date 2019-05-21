قبول دفعة جديدة بالمدارس العسكرية الرياضية

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صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً " من البنين " بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة ، وذلك فى إطار مشروع القوات المسلحة الطموح لصناعة الأبطال الرياضيين على المستويين الأوليمبى والعالمى .

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة وأعلن خلاله عن شروط القبول بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019 -2020 لمختلف المراحل الدراسية "إبتدائى وإعدادى وثانوى" طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة .

حيث يبدأ سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكل من القاهرة "الهايكستب" والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم محافظات الجمهورية إعتباراً من 21 مايو حتى 1 يوليو 2019.

الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية ..

أن يكون الطالب متمتعاً بالجنسية المصرية ، ويتم قبول الطلبة من الذكور فقط ووفقا لكافة المراحل السنية "إبتدائى - إعدادى - ثانوى" على أن يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقاً للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم وألا يكون فصل تأديبياً من أى مدرسة سابقة .

وفى حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار إستغناء من النادى السابق له إلى المدرسة المنضم إليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله فى حالة عدم إحضار الإستغناء ، مع شرط إجتياز جميع الإختبارات المقررة طبقاً للمرحلة السنية ومنها الكشف الطبى والقياسات النفسية و إختبار القوام و النمط الجسمانى والإختبارات الرياضية والعلمية والمهارية والتحاليل الطبية المعملية والتقييم العام "كشف الهيئة".

ويشترط للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية أن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلاً ، وأن يجتاز جميع الإختبارات المقررة كشرط أساسى لقبولة بالنسبة للمرحلة الإبتدائية بالإضافة للشروط التفضيلية التى يتمتع بها الطالب من مقومات طبقاً لتقييم الجهات المختصة ، والحصول على بطولات رياضية على مستوى " منطقة – جمهورية" ، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية لا يقبل الطلبة الراسبين والناجحين بملحق بإستثناء الحاصلين على بطولات "جمهورية – دولى" كشرط تفضيلى.

ويتم قبول طلبة المرحلة الإبتدائية من أبناء المحافظة فقط التى تقع بها المدرسة ، ويطبق نظام اليوم الدراسى الكامل والمبيت بمنزل ولى الأمر ، وبالنسبة لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التى تقع بها المدرسة وكذلك المحافظات المجاورة يتم المبيت بالمدرسة والأجازات بنظام الراحات الإسبوعية ، مع عدم قبول الطعن على قرار عدم قبول الطالب وإستمراه بالمدارس العسكرية الرياضية الإ أمام اللجان والدوائر العسكرية المختصة دون غيرها .

مؤكداً على إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتحقيق الهدف المنشود من مشروع صناعة البطل الأوليمبى لإمداد المنتخبات القومية فى كافة الألعاب الفردية بأجيال من الابطال الرياضيين ليحققوا لمصر العديد من الإنجازات غير المسبوقة فى البطولات العالمية والأولمبية ، من خلال تقديم الدعم الكامل للمدارس العسكرية الرياضية بالتأهيل العلمى والرياضى للطلبة واللاعبين وفقا لمنظومة علمية متكاملة .


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