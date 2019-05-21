» «وادى الصعايدة»يحصد المركز الأول بتخرج" إعلام القاهرة"

21 مايو 2019 - 05:13 م

فاز طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، بالمركز الأول لمشاريع التخرج بالقسم عن فيلم تحت عنوان "وادي الصعايدة"، حيث تقوم فكرة الفيلم عن قرية "السماحة" المخصصة للأرامل والمطلقات المتواجدة بمدينة أسوان، والتي تبعد نحو ساعة ونصف عن "إدفو".

وقالت غدير سامى، الطالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو بمشروع تخرج "وادي الصعايدة"، إن الفيلم الخاص بمشروعهم يتحدث عن قرية "السماحة" بمحافظة أسوان، مشيرة إلي أنها قرية للسيدات الأرامل فقط خصصت عام 1998.

وأضافت سامى، لــ "المصريون"أن مشروع تخرجهم تناول حياة ومعيشة السيدات بالقرية، وأبراز قوة السيدة المصرية التي تتحدي الصعاب، بجانب تسليط الضوء حول خوفها على أولادها ومستقبلها واشتياقها لزوجها المتوفي.

ومشروع التخرج تحت إشراف ريهام ود المعيدة بقسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعمل الطالبات: إسراء حامد، إنجي الحباك، رهف مصطفى، سارة محمد، سالي سامح، سعاد مرسي، سندس عصام، صفاء الصغير، غدير سامي، كاريمان حسني، محمد ثابت مالك، منة الله محمد عبد الجواد، نهى إدريس، نورا محمد، هند أعبيدي، وسام خالد".