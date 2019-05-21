نجم الفراعنة ينتقل من البريميرليج للأهلي

21 مايو 2019 - 05:30 م

حصل النادي الأهلي علي توقيع اللاعب أحمد حجازي نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف وست بروميتش الانجليزي وذلك في إطار محاولات النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لحسم عدد من الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضحت تقارير صحفية أن حجازي قد وقع للمارد الأحمر على عقد لمدة ثلاث سنوات، ليكون من لاعبي الفئة الأولى ويتقاضى سنويًا ما بين 15 مليون إلى 17 مليون جنيه.

وكان أحمد حجازي قد انضم للنادي الأهلي في صيف 2015 قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، ومن ثم انتقل إلى وست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة ومن ثم تم تفعيل بند الشراء.