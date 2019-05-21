الجنيه المصري بـ1.5 دولار أمريكي

21 مايو 2019 - 07:24 م

في مفاجأة من العيار الثقيل استطاع الجنيه هزيمة الدولار الأمريكي هزيمة ساحقة فى الواقع الافتراضي على مواقع التجارة الإلكترونية على الشبكة العالمية الإنترنت.

وعرض الجنيه المصري الذي يحمل صورة الفرعون توت عنخ امون على موقع امازون الأمريكي بقيمة 23 دولار، كما عرضت العملات التذكارية فئة جنيه والتى أصدرتها مصلحة سك العملة اخيرا والخاصة بالمشروعات القومية ومنها حقل ظهر والعاصمة الإدارية الجديدة ومحطات الطاقة الشمسية، للبيع بقيمة تجاوزت 22 جنيه مصري اى ما يقرب من 1.5 دولار على موقع سوق دوت كوم ، والذي يعد إحدى شركات التابعة لشركة أمازون الأمريكية في مصر.