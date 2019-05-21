كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين

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قال مصطفى يونس، لاعب نادي الأهلي السابق، إن تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وطني أكثر من المصريين، مشيرًا إلى أن الأخير تبرع لضحايا حادث القطار والصندوق الاجتماعى.

وتساءل "يونس"، خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية "القاهرة والناس"، "إحنا كرياضيين عملنا أيه للدولة، لافتًا إلى أنه أيضًا أحد المتهمين بالتقصير فى حق الدولة.

وأشار إلى أن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، عندما ترك النادي الأهلي ذهب لمساندة الزمالك، رغم أنه عندما عُرض عليه رئاسة نادي الزمالك الشرفية رفض، مضيفًا: "تركي آل الشيخ بيساند الزمالك حبا في الأهلي".


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