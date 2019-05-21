» أول تعليق من «كهربا» على استبعاده من المنتخب

أعرب محمود كهربا لاعب الزمالك عن حزنه بسبب استبعاده من قائمة الفراعنة والتي أعلن عنها المكسيكي خافيير أجيري، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية والتي من المقرر أن تقام في مصر بدءًا من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

ورد "كهربا" على قرار خافيير أجيري باستبعاده من قائمة الفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، خاصة بعد تقديمه أداء جيد مع فريقه.

وحرص كهربا على نشر فيديو له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام" بأهدافه في كأس الأمم الأفريقية بالجابون، مع كلمات أغنية إحدى إعلانات رمضان العام الماضي.

ونشر كهربا هدفه في مرمى المنتخب المغربي والذي قاد الفراعنة للتأهل لقبل نهائي كأس الأمم الأفريقية بالجابون حيث نجح في فك عقدة المنتخب الوطني التي لازمته أمام المغرب، قبل أن يضع تمريرة سحرية لمحمد صلاح في قبل نهائي البطولة أمام بوركينا فاسو والتي ساهمت في وصول الفراعنة لنهائي البطولة، واختتم كهربا الفيديو بوضع أصابعه في أذنيه في أشارة منه إلى عدم السماع لأحد، خاصة وأنه حزين من استبعاده من قائمة الفراعنة.

وضمت قائمة المنتخب: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) وليد سليمان (الأهلي) عبدالله السعيد (بيراميدز) أحمد علي (المقاولون العرب) محمد النني (أرسنال الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) أحمد حجازي ( ويست بروميتش الإنجليزي) عمر جابر (بيراميدز) أحمد الشناوي (بيراميدز) مروان محسن (الأهلي) محمد أبوجبل (سموحة) طارق حامد (الزمالك) أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) علي غزال (فيرنس البرتغالي) محمود حسن «تريزيجيه» (قاسم باشا التركي) عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) أيمن أشرف (الأهلي) محمد الشناوي (الأهلي) محمود حمدي «الونش» (الزمالك) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) نبيل عماد «دونجا» (بيراميدز) محمود عبدالرحيم «جنش» (الزمالك) محمود علاء (الزمالك) أحمد أبو الفتوح (سموحة).