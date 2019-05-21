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مؤمن زكريا ساخرًا من صالح جمعة: "فين وائل جمعة؟"

الرياضة

مؤمن زكريا وصالح جمعة
مؤمن زكريا وصالح جمعة

خالد الشرقاوي - متابعات

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سخر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، من تساؤل زميله في النادي صالح جمعة، عن سر استبعاد شقيقه لاعب النادي الزمالك، من قائمة المنتخب لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وكان صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، علق على عدم اختيار شقيقه عبدالله جمعه لاعب نادي الزمالك، ضمن قائمة منتخب مصر لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

 وتساءل صالح جمعة، في تويته على صفحته بموقع تويتر، "فين عبدالله جمعة !!".

 ليرد زميله في الفريق مؤمن زكريا قائلا: "وفين وائل جمعه؟".

وأعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة الفراعنة لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وضم أجيري 25 لاعبا في القائمة النهائية للانضمام في معسكر مغلق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لخوض مباراتي تنزانيا وغينيا يومي 13، و16 يونيو استعدادا لخوض البطولة.



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