لعملاء «هواوى».. 4 أسئلة حول مستقبل هاتفك

21 مايو 2019 - 10:51 م

وضعت وزارة التجارة الأمريكية، شركة الهواتف الصينية هواوي، على قائمتها "السوداء" للتجارة، وهي قائمة بالشركات التي لا تستطيع شراء التكنولوجيا من الشركات الأمريكية دون موافقة الحكومة، إذ تتهم واشنطن الشركة الصينية العملاقة بالتجسس لصالح حكومة بلادها.

ترتب على القرار الأمريكي، إعلان شركة جوجل وقف تعاملها مع الشركة الصينية، ومن ثم وقف ترخيص نظامها التشغيلي أندرويد بالنسبة لهواتف هواوي.

مهلة 3 شهور

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تخفيف بعض القيود على الشركة الصينية بشكل مؤقت، فيما أكدت شركة "جوجل" وقف قرارها مؤقتا (لمدة 3 أشهر) لإنهاء التعامل مع شركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية Huawei .

وقال متحدث باسم شركة جوجل - وهى عملاق التكنولوجيا الأمريكى لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية - " إن جعل الهواتف مّحدّثة وآمنة هو أفضل اهتمامات الجميع، وهذه الرخصة المؤقتة تسمح لنا بمواصلة تقديم تحديثات البرمجة والتصحيحات الأمنية للإصدارات (الموديلات) الموجودة بالفعل للـ90 يوما المقبلة"، حسب ما نقلت الصحيفة فى نبأ عاجل على موقعها الإلكتروني.

ما مصير شركة "هواوى"؟

وأجاب إيون كيري؛ الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني (Edgescan )، على العديد من الأسئلة التى طرحها عملاء شركة "هواوى" لتحديد مستقبل الشركة ومصير الأجهزة مع العملاء.

وقال "كيرى"، فى حديثه مع "ديلي ميل"، إن هذا الإجراء يمكن أن يشكل "بداية النهاية" لشركة هواوي، مشيرًا إلى أن عدم قدرة المستخدمين على تحديث تطبيقاتهم يمثل مشكلة خطيرة، ومن المحتمل أن تتضرر الهواتف الحالية مع الحفاظ على الإصدار الأخير لبعض التطبيقات إلى الأبد.

ويتضمن ذلك عيوباً أمنية خطيرة خضعت للإصلاح عبر تحديث "جوجل" على متجر "Play "، ولن تكون متاحة لأجهزة هواوي؛ ما يجعلها عُرضة للاختراق.

هل تتوقف أجهزة "هواوى" الحالية؟

يقول "كيرى" إن حظر "جوجل" لن يؤثر في عمل أجهزة هواوي الحديثة على المدى القصير، لكنها ستصبح منسية قريباً.

وقالت "جوجل" إن الأجهزة الحالية ستتمكن من الوصول إلى متجر "Play "، ولكن لا يوجد جدول زمني للوقت الذي سيستغرقه ذلك.

وأوضح متحدث باسم عملاق التكنولوجيا، قائلا: "نحن نلتزم بالطلب ونراجع التداعيات. بالنسبة لمستخدمينا، فإن (جوجل بلاي) وحماية الأمان من (جوجل بلاي بروتيكت)، ستستمر في العمل على أجهزة هواوي الحالية".

وهذا يعني أنه، على الأقل حتى الآن، ضمان استمرار عمل التطبيقات والحماية الأمنية.. ولكن التحديثات عبر التطبيق أُوقفت بالفعل؛ ما سيؤدي إلى تفاقم المشكلات.

ماذا سيحدث إذا أصدرت "جوجل" تحديثاً؟

لا يزال بإمكان العملاء الحاليين في "هواوي" الوصول إلى متجر "Play "، ولكن ليس تحديثاته؛ ما يعني أن المستخدمين على منصات أندرويد الأخرى، مثل "إل جي" و"سامسونج"، سيكون لها حق الوصول إلى التحديث، ولكن عملاء "هواوي" لن يتمكنوا من ذلك.

ويجري أيضاً تقييد التحديثات على الإصدار التالي من التطبيقات. وفي حال كنت من مستخدمي "هواوي"، فلن تحصل على تحديثات الأمان.

كيف يؤثر قرار "جوجل" في عملاء "هواوي" في المستقبل؟

تبدو الصورة أكثر ضبابية بالنسبة لأي مستخدم يشتري أجهزة هواوي في المستقبل، ولكن الهواتف الجديدة لن تتمكن من الوصول إلى "Gmail " وخرائط "جوجل" والتطبيقات الأخرى.

ولم تصدر "جوجل" بعد بياناً بشأن الآثار المترتبة على المستخدمين الجدد، ولكن من الممكن إلغاء وصولهم إلى متجر "Play ".

وتتفاقم المخاوف الأمنية مع تقدم الوقت، وتصبح إصدارات التطبيقات على المنصة قديمة أكثر فأكثر. ويُحتمل أن يؤدي ذلك إلى كشف أيّ عملية أجريت على جهاز ما، من قِبل المجرمين المحتملين والقراصنة، دون قدرة المستخدم على منع ذلك.

وقال كيري: "6 أشهر هي العمر الافتراضي للأمن السيبراني، وإذا لم يكن نظام التشغيل قيد التحديث، فهناك خطر كبير جداً على جميع البيانات الشخصية".