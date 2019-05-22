الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

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الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، الثلاثاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 16.96 جنيه للشراء، و17.06 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قرشين إلى 17.01 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي البركة والتعمير والإسكان عند 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول،عند 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.



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