  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:32 ص
بحث متقدم
الملك سلمان

الملك سلمان يجتمع بأمراء كل المناطق ويصدر أوامر عاجلة

الدولار والجنيه

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

أردوغان وترامب

أمريكا تمهل تركيا أسبوعين للتخلي عن منظومة «إس 400»

تركي آل الشيخ

رجلا أعمال عربيان يسعيان لشراء نادٍ بالدوري المصري

هواوى

لعملاء «هواوى».. 4 أسئلة حول مستقبل هاتفك

عمال مصريون فى الكويت

الكويت تقرر إنهاء عمالة مئات المصريين بشكل مفاجئ

تركي آل شيخ

كابتن الأهلي: «آل الشيخ» مصري أكثر من المصريين

اجتماع السيسي

بالتفاصيل.. السيسي يناقش خطة "التحول الرقمي" مع الحكومة

موائد الرحمن فى رمضان

موائد الرحمن فى رمضان.. «حسنات» وللساسة مآرب أخرى

درجات الحرارة

«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة وتوجه نصائح للمواطنين

الملك سلمان يجتمع بأمراء كل المناطق ويصدر أوامر عاجلة

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

بعد الهجوم الجوي الخطير.. الملك سلمان يصدر 4 أوامر ملكية عاجلة

#

الملك سلمان يصدر 4 أوامر ملكية و10 قرارات عاجلة

#

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

#

أوامر وقرارات أصدرها الملك سلمان اليوم

السعودية

الملك سلمان

أمر ملكى

امراء المناطق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، أصحاب أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي السادس والعشرين.

وتمثل الحضور في أمراء المناطق وهم الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.

كما حضر الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

واطلع العاهل السعودي خلال اللقاء على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السادس والعشرون لأمراء المناطق.

وقد وجه الملك سلمان، أمراء المناطق بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتسهيل وتيسير أمورهم بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود.

على جانب آخر أصدر الملك الملك سلمان، أمره بترقية وتعيين (100) قاضٍ بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيينين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه  بمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفقه في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أمير الكويت: نعيش ظروفًا خطيرة
» أول تعليق من «كهربا» على استبعاده من المنتخب
» «الإفتاء»: أكثروا من قول "اللهم أجرني من حر جهنم"
» "بوتين" يُنجب توأمًا من صديقته البطلة الرياضية
» مؤمن زكريا ساخرًا من صالح جمعة: "فين وائل جمعة؟"
» حرس رئيس المخابرات السوداني يرفض القبض عليه ويتصدى للشرطة
» الطيب: هكذا يريد الغرب "حقوق الإنسان" فى مصر
» رسميًا.. كريم بنزيمة أفضل لاعب فرنسي الموسم الحالي
» ذئاب بشرية.. 13 شابًا يغتصبون "خديجة" بشكل وحشي
» الجنيه المصري بـ1.5 دولار أمريكي
» الجيش الجزائرى يكشف ملفات خطيرة بمؤسسات الدولة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد
سياحة فى الاهرامات