» "حماس": ورشة البحرين محاولة لهذا الأمر الخطير

22 مايو 2019 - 01:00 ص

قالت حركة "حماس" الفلسطينية، الثلاثاء، إن ورشة العمل الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين يونيو/ حزيران المقبل، تعد "محاولة لفرض الرؤية الأمريكية على الشعب الفلسطيني".

جاء ذلك في تغريدة نشرها القيادي بالحركة سامي أبو زهري، عبر تويتر.

وشدد أبو زهري على أن "الفلسطينيين لم ولن يفوضوا أحدا للتنازل أو المتاجرة بقضيتهم".



وأضاف أن "الإصرار على عقد مؤتمر البحرين رغم الرفض الفلسطيني يشكل تورطا في صفقة القرن الأمريكية".



والأحد، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 من الشهر المقبل.



وردا على ذلك الإعلان، طالبت حركة "حماس"، الإثنين، الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة في الورشة، معتبرة أن الخطوة هي الحدث الأول في إطار صفقة القرن الأمريكية.



وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وفق المنظمين، ويرى مراقبون أنها أول فعالية أمريكية ضمن خطة "صفقة القرن".

