فنانة شهيرة عن مشاهدها الجريئة: جوزي بيتفرج جنبي وبيكون مبتسم

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سيرين عبد النور

ردت الفنانة سيرين عبد النور على الاتهامات التي واجهتها بسبب مسلسل "الهيبة" الذي تقوم فيه بدور البطولة مع تيم الحسن.

وقالت في تصريحات لبرنامج "MBC trending" : "هناك الكثير من المسلسلات التي بها لقطات خمور ومشاهد اغتصاب وغيره .. وكل هذه الأشياء قد نقول إنها لا تصلح في شهر رمضان .. لكن أي مسلسل يناقش شخصيات في المجتمع .. وليس معنى ذلك أنه يتبناها".

وعن رأي زوجها في تلك المشاهد الجريئة ، قالت: "هو يشاهد لقطات المسلسل بينما يجلس بجانبي .. وأنظر إلى وجهه لأرى رد فعله فأراه مبتسما ، ويعيش الحالة التي يقدمها المسلسل .. فهو يستطيع الفصل بين ما أقدمه من تمثيل وبين شخصيتي في الواقع".

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