نقل فنان شهير للعناية المركزة .. وأشرف زكي يرفض كشف حالته

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان أشرف زكي - نقيب الممثلين - عن نقل الفنان مصطفى حشيش إلى العناية المركزة منذ 15 يوما.
ورفض "زكي" كشف طبيعة الحالة الصحية الخاصة بـ"حشيش" إلا أن الفنانة نهال عنبر - عضوة مجلس نقابة الممثلين - قالت إن "حشيش" أصيب بمياه على الرئة وظل بالعناية المركزة لمدة قبل أن يخرج ويغادر لبيته منذ أيام.
وأضافت: "لكن بعدها تعب مرة أخرى واكتشف الأطباء إصابته بضعف في عضلة القلب ، وهو الآن يعالج لكن حالته ليست بالخطيرة".
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