» بعد إصابة محمد نجم بجلطة.. تابت فنانة على يديه.. ومتزوج من أخت فنان

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محمد نجم،

تعرض أمس الفنان محمد نجم لجلطة دماغية أدت إلى نقله للمستشفى في حالة خطيرة ووضعه تحت الملاحظة.

وفيما يلي بعض المعلومات عن "نجم" :

- وُلد عام 1944 بمحافظة الشرقية.

- شارك في العديد من المسرحيات والأفلام لكنه اعتزل السينما عام 1994 وذلك من أجل التفرغ للمسرح.

- حكى في أحد البرامج التلفزيونية أنه أخذ الفنانة هناء ثروت إلى الشيخ الشعراوي وتحدث معها حيث قررت بعدها ارتداء الحجاب واعتزال الفن.

- أكد أنه يرفض الخلاعة فضلا عن رفضه لظهور أية فنانة عارية في مسرحه ، مؤكدًا أنه مسؤول عن جميع الفنانات ، ولا يعتبر الأمر "تزمتا" بل قيمة يقدمها للمجتمع.

- قال إن المنتج الكبير سمير خفاجة عرض على سعاد حسني القيام بعمل مسرحي أمام عادل إمام لكنها رفضت واشترطت أن يكون البطل الذي يقف أمامها هو محمد نجم.

- هاجم الممثل أحمد آدم وقال إنه "يقلده" ، مطالبًا إياه بضرورة أن يقوم بعمل شخصية فنية خاصة لنفسه.

- قال إنه يحب الفنان محمد رمضان لكن ينصحه بألا يستدرج للعنف في أفلامه.

- أكد تقديره للنجوم الشباب لكن شدد على رفضه القيام بدور ثاني مع أحدهم ، قائلا: "لو عرض أحدهم هذه الفكرة هديله بالجزمة".

- متزوج من السيدة يسرية عبد الجليل ، وهي شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل ، وله منها ابن واحد يدعى "شريف".

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