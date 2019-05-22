صور نادرة لمحرر الحرم في فتنة "جهيمان"

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ساهم الكثير من رجال الأمن السعودي في تطهير الحرم قبل 40 عامًا، ومن بينهم الفريق مصلح القحطاني.

وبحسب وسائل محلية  فقد تلقى الفريق مصلح إشادة من الملك عبد الله بن عبد العزيز، حين كان يشغل منصب رئيس الحرس الوطني حينها، والأمير سلطان بن عبدالعزيز،  وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حينها، والأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حينها.

ووصف الملك عبد الله في خطابه الفريق مصلح القحطاني بقائد قوات الحرس الوطني بأحداث مكة المكرمة، وهو ما يثبت أن الفريق  كان أحد القادة الذي ساهموا في تطهير الحرم.

وأكد عادة العميد المتقاعد أحمد بن مصلح أن أبناء الفريق الراحل سوف يظلون يفتخرون بالعمل البطولي الذي قدمه والدهم في عملية تطهير الحرم.

وأضاف أنه وسام شرف لأسرة الفريق مصلح القحطاني الذي أبلى بلاءًا حسنا في عمليه تطهير الحرم والقضاء على الفئة الضالة.

يأتي هذا بالتزامن مع أحداث مسلسل العاصوف ، الذي أعاد للذاكرة قضية اقتحام الحرم المكي بفتنة جهيمان العتيبي.




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