  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:14 ص
بحث متقدم
المغامسي

المغامسي للإخوان: "أنتم مسلمون".. ولكن!

أحمد شوبير

"شوبير" يحسم الجدل بشأن ترشحه لرئاسة "الأهلي" بقرار مفاجئ

نشأت الديهي

سر انشقاق القيادات في تنظيم الإخوان

الإعلامية فريدة الزمر

الإعلامية فريدة الزمر تنهار بالبكاء.. تعرف على السبب

الملك سلمان

قانون جديد بالسعودية يجرم العنصرية ويمنع المس بالأديان

أحمد عبده

باحث إسلامي: ليلة القدر ليست في رمضان

الإعلامي أحمد موسى

موسى لـ"المصريين": "اللي بتطلبوه ده ثمن غالي"

مصطفى يونس

سؤال خارج عن "راقصة" يحرج مصطفى يونس على الهواء

واتساب

واتساب يفاجئ الجميع بقرار صادم

أرملة صدام

أول تعليق لابنة صدام عن حقيقة وفاة والدتها

بالورود والطبل الزمالك يرد الجميل لـ "بركان"

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"منصور" يوجه دعوة لـ"الخطيب" في نهائي الكونفدرالية

#

خبر "نحس" للزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية

#

رئيس الزمالك يزف بشرى سارة لجماهير الأبيض

#

إبراهيم سعيد يوبخ لاعب وسط "الزمالك"

المغرب،

الجدل

قبلة

فنانتين

غير شريفة

استقبل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعثة فريق نهضة بركان المغربي فور وصولهم لمطار القاهرة الدولى، استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص عدد من براعم وناشئي النادي على استقبال البعثة بالورود وأعلام مصر والمغرب، بالإضافة إلى المزمار البلدي والتنورة.

وتقيم بعثة الفريق المغربى اليوم الأول بأحد فنادق مصر الجديدة على أن تخوض مرانًا مساء اليوم فى القاهرة، قبل أن تتجه غدًا للدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب حتى موعد المباراة.

وكان الفريق المغربي استقبل الزمالك بحفاوة خلال لقاء الإياب الذى انتهى بفوز الفريق المضيف على حساب الزمالك بهدف قاتل في الدقاق الأخيرة من عمر المباراة.  




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» 10 أطعمة تقلل من شعورك بالحر والعطش
» الزمالك يحضر مفاجأة لقيادة هجومه أمام "بركان"
» قناة أمريكية تحجب زفافاً لـ "مثليين" بالرسوم المتحركة
» الأهلى يرفع شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة "الدراويش"
» "بيراميدز" يستضيف النجوم على استاد الدفاع الجوى
» مفتى الجمهورية: احذروا من هؤلاء الثلاثة
» بالورود والطبل الزمالك يرد الجميل لـ "بركان"
» شاهد.. قبلة "غير بريئة" بين فنانتين تثير الجدل
» "طولان" يستقيل من تدريب الاتحاد
» بعد إصابة محمد نجم بجلطة.. تابت فنانة على يديه.. ومتزوج من أخت فنان
» إعلامية شهيرة تعلن انفصالها عن خطيبها الفنان: مستحيل أرجع له

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد