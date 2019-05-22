» بالورود والطبل الزمالك يرد الجميل لـ "بركان"

22 مايو 2019 - 09:57 ص

استقبل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بعثة فريق نهضة بركان المغربي فور وصولهم لمطار القاهرة الدولى، استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص عدد من براعم وناشئي النادي على استقبال البعثة بالورود وأعلام مصر والمغرب، بالإضافة إلى المزمار البلدي والتنورة.

وتقيم بعثة الفريق المغربى اليوم الأول بأحد فنادق مصر الجديدة على أن تخوض مرانًا مساء اليوم فى القاهرة، قبل أن تتجه غدًا للدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب حتى موعد المباراة.

وكان الفريق المغربي استقبل الزمالك بحفاوة خلال لقاء الإياب الذى انتهى بفوز الفريق المضيف على حساب الزمالك بهدف قاتل في الدقاق الأخيرة من عمر المباراة.