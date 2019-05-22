» الأهلى يرفع شعار لا بديل عن الفوز في مواجهة "الدراويش"

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يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره الأهلي في العاشرة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى.

ويأمل المارد الأحمر في حصد نقاط المباراة من أجل الاستمرار على المنافسة وحصد لقب الدوري، خاصة بعما حقق الفترة الماضية نتائج جيدة واستطاع حصد نقاط كثيرة.

على الجانب الآخر يأمل محمود جابر القائم بأعمال المدير الفني لفريق الدراويش في استمرار النتائج الجيدة التى حققها الفريق الجولة الماضية، على حساب الداخلية بهدفين دون رد من أجل أنهاء المسابقة بمركز متقدم يليق بالفريق.

ويحتل الأهلى المركز الأول برصيد 73 نقطة بعدما لعب 31 لقاء، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة بعدما خاض هو الآخر 31 لقاء.  


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