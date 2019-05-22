سر انشقاق القيادات في تنظيم الإخوان

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رد الإعلامي نشأت الديهي، على مقولة تنظيم الإخوان بأنهم جماعة متحابة في الله، قائلا: "التنافس والصراع اللي موجود داخل الجماعة منذ بداية نشأتها هو العنوان العريض لهم، ولكنهم يريدون أن يختبئوا خلف أمور أخرى".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "تن"، بأن هناك صراعا دائما بين قيادات الإخوان منذ نشأة تلك الجماعة.

وأوضح "الديهي"، أن أشهر الانشقاقات عن جماعة الإخوان، هي "جماعة شباب محمد"، مشيرًا إلى أنهم انشقوا عن الجماعة عام 1939 بعد 11 عاما من تأسيسها. وكشف عن سبب انشقاق جماعة "شباب محمد" عن جماعة الإخوان المسلمين عام 1939، لافتًا إلى أن جماعة شباب محمد كانت ترى أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان لا يأخذ بمبدأ الشورى، حيث أنه ينفرد بالحكم بمفرده.

وأوضح "الديهي"، أن مجموعة "شباب محمد "كانوا يرون أيضًا أن حسن البنا مؤسس الجماعة يتعامل مع الحاكمين بغير شرع الله، مشيرًا إلى أنه كان يوجد سبب آخر مخجل وهو أنهم يرون حسن البنا حرامي وفاسد لأنه كان يأخذ تبرعات الإخوان ويصرفها في غير موضعها.

وذكر "الديهي "، أن مجموعة "شباب محمد"، سيطروا على جريدتي "النذير"، و"المنار"، التي كان يملكها جماعة الإخوان، لصالحهم من أجل كتابة مقالات ينشرون من خلالها أفكارهم.

وتابع "الديهي"، قائلاً: "ما بني علي باطل فهو باطل، الحقائق تكشف أن بنيان الإخوان هش، بنيان الإخوان مثل خيوط العنكبوت سهل اختراقه والخروج منه".

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