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المغامسي للإخوان: "أنتم مسلمون".. ولكن!

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الإخوان المسلمون

المغامسي

اليمين الغموس

قال الداعية السعودي صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد المدينة المنورة، إن جماعة الإخوان المسلمين "مسلمون"، ولكنهم ينازعون الأمر أهله.

وأضاف في برنامج منابر النور أن جماعة الإخوان خرج منهم عباد وعلماء وغيرهم، ولكنهم ينازعون ولاة الأمور أمرهم.

وأكد المغامسي أيضًا أننا صبرنا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتحملنا ما لا يتحمله أحد.

جاء هذا عقب تصريحاته الأخيرة عن "أردوغان"، والإخوان، خاصة بعدما أقسم ثلاثة بالله أن الإخوان لو جاءهم عمر بن الخطاب ما قبلوا به لأنه ليس منهم.

وقد أثارت تصريحات المغامسي ردود أفعال واسعة بسبب قسمه، حيث اتهم بأن قسمه هو بمثابة "اليمين الغموس"، ما دفعه لأن يبين اليمين الغموس وأنها تكون على شيء قد مضى، أنه تكون على شيء يصفه الشخص وهو يعلم يقينا أنها غير ما يصفه به.


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