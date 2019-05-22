في رمضان.. أغنية بإيحاءات جنسية في عاصمة عربية

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فيصل عزيزي
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تسببت أغنية "قولي علاش كويتني"، في جدل واسع بالشارع المغربي، حيث اعتبر متابعون أن اللفظ يحمل "إيحاءات جنسية"، ما دفع المغني والممثل فيصل عزيزي للخروج عن صمته.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد أكد عزيزي أن الأغنية تحمل إيحاءات جنسية، لكن ليست إيحاءات بورنوغرافية، بحسب قوله.

وأضاف أن أغنية "قولي علاش كويتني"، التي طرحها بداية الأسبوع الجاري، تنتمي للتراث اليهودي المغربي، وسبق أن قدمها ضمن مسلسل "ديسك حياتي" السنة الماضية بشكل بسيط، موردًا أنه قرر الاشتغال عليها من جديد وطرحها في شهر رمضان لهذه السنة للتذكير بالمسلسل.

وحول ما أثاره من جدل قال عزيزي: "كل ما هو حقيقي وحر يثير الجدل في مجتمعنا، الأغاني التراثية المغربية مليئة بالإيحاءات الشاعرية الحميمية التي تصل أحيانًا إلى إيحاءات جنسية".

وتابع قائلاً: "التراث اليهودي يجمع بين الجانب الشعبي المليء بروح الدعابة وجانب المثول والكلام المطرز بالمعاني، وهو ما يجذبني نحو هذا اللون التراثي".

كما أنه أشار في حديثه: "لست الوحيد المهتم بهذا التراث، ما يعطي هذا الانطباع هو إعجاب الجمهور بإعادة بعض الأغاني التي تطبع الذاكرة المغربية".

وكان الإعلان الترويجي قد أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمع معظم روادها على أن المراد من إعادة الأغنية هو إحالة المستمع إلى حالة شعورية جنسية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها فيصل عزيزي الجدل، فقد سبق أن نشر صورة له مرفقة بتدوينة مثيرة على صفحته الرسمية بموقع "الانستغرام"، اختتمها بهاشتاغ "فخر"، الذي يرمز إلى المثليين.


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