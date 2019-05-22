» شاهد.. لحظة وفاة شاب وهو يصلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب أردني توفي أثناء صلاته في نهار رمضان، بأحد مساجد العاصمة عمان .

ونشر حساب يدعي "وكالة شهاب" عبر موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر لحظة وفاة شاب أردني صائمًا أثناء صلاته مع الجماعة في مسجد بـ عمّان.

في المقابل، تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيديو، داعين له بالرحمة والمغفرة وحسن الخاتمة، حيث علق احدهم: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. نياله على هيك وفاة في بيت الله وأثناء الصلاة وصائم.. اللهم احسن خاتمتنا".