صحفي إسرائيلي يستدل بحديث نبوي عن الجنسية الإسرائيلية

22 مايو 2019 - 12:06 م

استدل الصحفي المثير للجدل إيدي كوهين بحديث نبوي عن منح الجنسية الإسرائيلية لغير اليهود طالما أن أمهم يهودية.

وكتب كوهين على حسابه في تويتر : " تتزوج اليهودية بغير يهودي فيتم منح أولادها الجنسية الإسرائيلية ، مستدلا بالحديث"عن أنس، عن النبي هل فيكم أحد من غيركم، قالوا لا إلا ابن أخت لنا فقال ابن أخت القوم منهم".

وأضاف : "المرأة كرمها نبيكم وأنتم أهنتموها عندنا كل شي ونعطي الجنسية ليس عندكم شي وتحرمون أولاد بناتكم الجنسية"، بحسب تعبيره.

وسخر رواد تويتر من تدوينة كوهين حيث علق حساب عمر عبد الرحمن : " أنتم باي حق تمنحون الجنسية.. هل لكم أرض لهذه الجنسية أم أنكم مغتصبون لا غير.. ردو الحقوق لأهلها وهم أدري بالجنسية سوا كانت لكم أو لغيركم".

وعلق آخر : " من أعلمك بالحديث أول مرة اعرفه وطلع صحيح هذا يعني ان معك من يعد لك بقوة".







