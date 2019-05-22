» وزير الدفاع: نتصدى بكل حسم لأي محاولات تستهدف الأمن القومي

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التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، حيث شاركهم تناول الإفطار.

بدأ اللقاء بكلمة لقائد المنطقة الغربية العسكرية، وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على جهودها المستمرة وما تقدمه من دعم دائم لتمكين رجال المنطقة الغربية العسكرية من أداء مهامهم بكفاءة عالية، مشيراً للنجاحات التى حققها حماة بوابة مصر الغربية فى تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والحفاظ الدائم على أمن الوطن ومقدساته .

واستهل الفريق أول محمد زكي، اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم الذكية دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وأكد زكي، أن رجال القوات المسلحة مستمرون بكل حسم في التصدي لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومى، وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على تأمين وحماية الوطن وسلامة أراضيه ضد كافة المخاطر والتحديات، مشيدا برجال المنطقة الغربية العسكرية ومايبذلونة من جهد فى تنفيذ مهامهم التدريبية ومواجهاتهم المستمرة ضد العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود فى ظل التهديدات التى تمر بها المنطقة، وطالبهم باليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية.

وكرم القائد العام عددا من المتميزين من رجال المنطقة الغربية العسكرية تقديراً لأدائهم لواجباتهم بتفانى وإخلاص، جاء ذلك خلال لقاء حضره عدد من قادة القوات المسلحة.




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