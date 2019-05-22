تصريح مفاجيء لمستشار بن زايد عن "البرهان"

22 مايو 2019 - 12:49 م

بالرغم من تأكيده أنه حساب غير رسمي ثمّن عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي ما تم نشره على حساب منسوب لـ" عبد الفتاح البرهان"، رئيس المجلس العسكري السوداني الذي يدير البلاد حاليا.

وكتب عبد الله على حسابه قائلا : " يقال أن هذا ليس بحساب رسمي لكنه يعبر عن رأي الشارع السوداني بكل دقة".

جاء هذا في رده على ما نشر على الحساب المنسوب للبرهان والذي جاء فيه : " بيان هام .. ما قامت به الأجهزة الاستخباراتية القطرية هو ما سيدفعنا لبدأ عملية المقاطعة الدبلوماسية لها .

وأضاف: حاولنا الحفاظ على كل العلاقات الودية مع كافة الدول العربية ، لكن المساس بالأمن القومي للبلاد خط أحمر .. حفظ الله السودان و شعبه".

وعلق رواد تويتر على تدوينة عبد الله ، حيث كتب أحدهم قائلا : " من الخطأ الترويج له واستخدام هذا الأسلوب ربما نقع ضحية السذاجة وقد يعطي نتائج عكسية".

وسخر آخر قائلا : " ههههههههه والحسابات التي تذكر الإمارات لا تعبر عن رأي الشارع السوداني"؟