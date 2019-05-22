  • الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:19 م
بحث متقدم
رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

رئيس أركان الجيش الجزائري يكشف موقفه من الترشح للرئاسة

ارشيف

تفاصيل مثيرة عن لقاء "حميدتي" و"البشير"

بالصور.. المليجي بـ"بدلة رقص"

مفاجآت في مقال نادر للفنان محمود المليجي

الكلباني

إمام الحرم المكي السابق: إبليس ليس ملحدا

الألباني

كاتب سعودي: "الألباني" وراء اقتحم الحرم

صورة الخبر

وكالة أمريكية تكشف معلومات جديدة عن صفقة القرن

البرهان

تصريح مفاجيء لمستشار بن زايد عن "البرهان"

الدولار

عاجل.. الدولار يواصل التراجع ليسجل هذه الأسعار

المشدد من 3 لـ 10 سنوات للمتهمين بأرض كرداسة

إعدام لـ6 متهمين في "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

إيدي كوهين

صحفي إسرائيلي يستدل بحديث نبوي عن الجنسية الإسرائيلية

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الإسماعيلي

الرياضة

لاسارتي
لاسارتي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة إنبي

#

«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام النجوم

#

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة صن دوانز

#

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة القمة

هجوم

دوري

الاهلى

بطولة

كاس

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

مقتل القمص ..وتلك التركة الثقيلة

د. هشام الحمامي

النهايات و العقل الأمريكي

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "زعيم الثغر" يفاوض طلعت يوسف خلفًا لـ "طولان"
» قتلى وجرحى في اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بإندونيسيا
» بالفيديو.. عزيزة جلال تعود للغناء بعد غياب 35 عامًا
» إلقاء القبض على "ماردونا".. تعرف على السبب
» التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الإسماعيلي
» إمام الحرم المكي السابق: إبليس ليس ملحدا
» وزير الدفاع: نتصدى بكل حسم لأي محاولات تستهدف الأمن القومي
» 80 ألف نحلة مع زوجين في غرفة النوم
» هكذا علق عادل إمام على مسلسل "هوجان"
» تردد قناة "تايم سبورت" الناقلة لمباريات أمم أفريقيا
» شاهد.. لحظة وفاة شاب وهو يصلي

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان
نظام التعليم الجديد