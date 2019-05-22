"جمعة": نذر المتوفى دين ويجب أخده من التركة

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سأل شخص، الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن حكم النذر بالنسبة للمتوفي قائلاً له: "مات قبل أن يوفي نذره فهل تقضيه زوجته؟".

وأجاب"جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية والتي يبثها عبر موقعه الرسمي على "يوتيوب"، علي السؤال قائلاً: "إن الشافعية تحدثوا عن هذا وأجازوا".

 وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، أن الإنسان لو مات فإن من حوله كالابن والأب والزوجة له أن يقضى عنه نذره، ويخرج قيمة هذا النذر من التركة قبل التوزيع باعتباره من ديون الله.

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