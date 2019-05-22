» الأرصاد تحذر المواطنين: غدًا الزموا منازلكم

22 مايو 2019 - 02:19 م

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أننا نشهد اليوم ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، ما بين 3-4 درجات على كل الأنحاء، موضحًا أن طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا على كل أنحاء الجمهورية.



وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن غدًا ذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، حيث تصل درجة الحرارة لـ 45 درجة، محذرًا من النزول من المنازل والتواجد بالشمس لفترات طويلة، ومن يضطر لذلك يضع غطاء واقٍ للرأس كاب أو شمسية، مع ارتداء الملابس القطنية، مع الإكثار من السوائل ما بين الفطور والسحور.



وناشد، قائدي المركبات بعدم ملئ تانك البنزين على آخره، وترك جزء لتبخر البنزين، مع عدم ملئ إطارات السيارات بالضغط الجوي المقرر له لإعطاء فرصة لتمدد الهواء بسبب الحرارة، محذرًا من الشوائب المائية صباحًا والشوائب العالقة ظهرًا، والتي تؤدي لتدهور الرؤية على الطرق وخاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

