» رسالة جديدة من إليسا لجمهورها عن عملية جراحية نادرة

نفت المغنية اللبنانية، إليسا، الشائعات المتداولة حول سفرها إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة بسبب مضاعفات لمرض سرطان الثدي، مطمئنة جمهورها أنه "مجرد إجراء طبيعي ولا داعي للقلق" .

وأكدت إليسا عدم صحة هذه الأخبار وأنها بصحة جيدة قائلة عبر "تويتر": أنا بخير، لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات، لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة، بحبكن" .

وكانت الأخبار قد اقترنت بتصريحات لمدير أعمالها "أمين أبي باغي" تفيد بمعاناتها من الداء العضال، ما أثار قلق كبير لدى جمهورها .

جدير بالذكر أن النجمة اللبنانية كانت قد أصيبت بمرض السرطان وأعلنت عن تجربتها في الفيديو الشهير ”إلى كل اللي بيحبوني” في اغسطس الماضى، وتسبب المرض في انتفاخ بيدها اليمني إثر مضاعفات العلاج .