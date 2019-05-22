» "ترامب" يصافح رجلا يرتدى بدلة بـ 80 دولارا

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وكالات

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أبدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعجابه بأحد أنصاره الذي حضر اجتماع حاشد لمؤيديه في بنسلفانيا مرتديًا بدلة رسم عليها حائط من الطوب، ودعاه بحفاوة بالغة ليصعد إليه.

ولاحظ "ترامب"، أثناء حديثه عن مشروعه الخاص ببناء حائط على الحدود مع المكسيك، رجلاً في بدلة بتصميم غير مألوف يوحي إلى الحائط، فابتهج وأشار إليه بإصبعه وطلب منه أن يصعد إليه وسط  تهليل الحشود من أنصاره.

وتقول وسائل الإعلام الأمريكية إن مثل هذه البدلة المخططة يمكن شراؤها في الإنترنت بسعر يقارب 80 دولارًا، ويروج تصميمها للجدار العازل على الحدود مع المكسيك، الذي يعد أحد أهم وعود ترامب خلال حملته في الانتخابات الرئاسية.


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