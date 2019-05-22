ملك المغرب يزيد حالة التوتر مع السعودية برسالة للرئيس اليمني

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متابعات - أمينة عبد العال

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السعودية

اليمن

المغرب،

وجه ملك المغرب رسالة إلي الرئيس اليمني بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لليمن ومن المتوقع أن يزيد ذلك من حالة التوتر مع السعودية خاصة بعد أن سحت المغرب سفيرها من الرياض.

وأبدى العاهل المغربي، الملك محمد السادس حرصه على مواصلة العمل مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر، والتضامن الفاعل القائمة بين البلدين.

وأعرب الملك في برقية تهنئة إلى الرئيس اليمني، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، عن أحر التهاني وأزكى التمنيات بسابغ الصحة والهناء، وللشعب اليمني الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم ونماء، في ظل السلم والأمن والاستقرار، وفقا لموقع "مملكة برس".

وقال الملك "أجدد لكم الإعراب عن تضامن المملكة المغربية المطلق مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي يصون وحدة اليمن الترابية، ويحقق ما يتطلع إليه الشعب اليمني من تنمية شاملة".

وكان تقرير نشرته وكالة الأسوشيتدبرس نقلا عن مصادر حكومية، ذكر أن المغرب جمد نشاطاته العسكرية ضمن التحالف العربي، الذي يخوض حربا في اليمن ضد جماعة الحوثي وتتزعمه السعودية.

وقال مسئول حكومي مغربي إن الرباط لم تعد تشارك في التدخل العسكري في اليمن ولا تحضر اجتماعات وزراء دول التحالف العربي، دون إضافة أي تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن المغرب لم يفصح عن حجم مشاركته في التحالف العربي، الفاعل عسكريا في اليمن منذ عام 2015.

 وتسببت الحرب في اليمن حتى الآن في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين يمني، بالإضافة إلى أسوأ كارثة إنسانية، بحسب معطيات الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أوضح في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده غيرت مشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال بوريطة، إن المغرب شارك في أنشطة التحالف، و"غير مشاركته انطلاقا من تقييمه للتطورات على أرض الواقع، وانطلاقا من تقييم البلاد للتطورات في اليمن، خصوصا الجانب الإنساني".

وبعد هذه المقابلة، قامت قناة "العربية" ببث فيلم وثائقي عن الصحراء الغربية يدعم جبهة البوليساريو في مسعاها للسيطرة على المنطقة المتنازع عليها دولياً مع المغرب.

وعلى إثر ذلك استدعى المغرب سفيره في الرياض "للتشاور"، ما أفضى إلى مرحلة من البرود بين البلدين.


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