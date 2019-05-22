اجتماع قطر وإيران يسفر عن هذا القرار

22 مايو 2019 - 04:56 م

أسفر اجتماع بين مسئولين من قطر وإيران عن بعض القرارات الخاصة بالعلاقات البرلمانية بين البلدين.

بحث رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، اليوم الأربعاء، مع السفير الإيراني لدى الدوحة، محمد علي سبحاني، تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية.

وحسب "وكالة الأنباء القطرية" (قنا)، إن "لقاء جمع الطرفين بالعاصمة القطرية الدوحة، وتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أن الاجتماع، الذي حضره مسئولون بمجلس الشورى القطري، "بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها".

وأضافت الوكالة الرسمية أنه تم أيضا "استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، دون تفاصيل أكثر".

ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة وتيرة مباحثات سريعة بين دول الخليج ووفود غربية، خصوصا عقب تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.